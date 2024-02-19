Байден анонсировал возможное введение новых санкций против России

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти рассматривают возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

До этого в МИД Германии заявили, что 13-й пакет санкций затронет сферу беспилотников. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России, почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля.

15 февраля сообщалось, что ЕС и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против РФ, которые планируется приурочить к годовщине начала спецоперации на Украине. В Евросоюзе решили назвать режим рестрикций в честь Алексея Навального.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.