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Байден анонсировал возможное введение новых санкций против России

Байден заявил, что США изучают возможность введения новых санкций против РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти рассматривают возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

До этого в МИД Германии заявили, что 13-й пакет санкций затронет сферу беспилотников. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России, почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля.

15 февраля сообщалось, что ЕС и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против РФ, которые планируется приурочить к годовщине начала спецоперации на Украине. В Евросоюзе решили назвать режим рестрикций в честь Алексея Навального.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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