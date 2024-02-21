Грэм пригрозил РФ новыми поставками оружия Украине после включения в список террористов

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отреагировал на включение в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга угрозами усилить военную поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель конгресса США написал на своей странице в соцсети X, что 2024 год будет для России неудачным и попытался сыронизировать, сказав, что попрощался со своими рублями.

«Больше помощи Украине, больше современного оружия, способного достать до российских оккупантов, признание России государством-спонсором терроризма, расширение НАТО», — заявил Грэм.

Росфинмониторинг включил Линдси Грэма в список экстремистов и террористов 20 февраля. В тот же день МВД РФ переобъявило сенатора в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса. Позднее Telegram-канал Shot сообщил, что речь идет о статье о публичных призывах к терроризму.

Ранее Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.