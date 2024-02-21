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Журналист NBC предрек Украине потерю территорий после Авдеевки

Журналист NBC Энгл заявил, что Украина начнет стремительно терять территории

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Evgeniy Maloletka/AP

Корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл заявил, что после сдачи города Авдеевка Украина может начать терять и другие территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают», — заявил Энгл.

У него также возникли опасения, смогут ли ВСУ остановить такое развитие событий. Он отметил, что в ходе разговоров с солдатами узнал о критическом недостатке снарядов, из-за чего они отказываются атаковать.

«Они [солдаты] сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьёзная, что они уже считают патроны», — заявил журналист.

До этого агентство Bloomberg писало, что российская армия перешла в наступление и взяла под контроль город Авдеевку, в связи с чем настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились.

«В то время как Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, препятствуя ее оборонительным возможностям, Россия продвигается вперед на востоке Украины», — говорится в материале.

Ранее в Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки.

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Взятие Авдеевки
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