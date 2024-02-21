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В Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки

China News: после сдачи Авдеевки ВСУ не решатся на новое наступление

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Gleb Garanich/Reuters

После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины вряд ли пойдут на новое наступление. Такое мнение высказал научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун в интервью China News.

По словам Чжана, ВСУ дошли до «патовой ситуации» в военном отношении, а у российских военных есть силы для продолжения борьбы за Донбасс и уничтожение оставшихся там украинских подразделений.

Эксперт также предположил, что силы РФ начнут наносить более интенсивные удары по военным объектам Украины, чтобы полностью истощить военно-промышленный комплекс и боевой потенциал страны.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

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