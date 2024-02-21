В Китае заявили о неспособности ВСУ пойти на новое наступление после потери Авдеевки

После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины вряд ли пойдут на новое наступление. Такое мнение высказал научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун в интервью China News.

По словам Чжана, ВСУ дошли до «патовой ситуации» в военном отношении, а у российских военных есть силы для продолжения борьбы за Донбасс и уничтожение оставшихся там украинских подразделений.

Эксперт также предположил, что силы РФ начнут наносить более интенсивные удары по военным объектам Украины, чтобы полностью истощить военно-промышленный комплекс и боевой потенциал страны.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.