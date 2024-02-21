В ЕС рассказали о готовности принять в союз Украину

Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз не готов включить в свой состав Украину, которая ведет боевые действия, в противном случае ЕС рискует быть втянутым в конфликт. Слова Баррозу приводит портал Euractiv.

«Самый сложный вопрос заключается в следующем: Европейский Союз (ЕС) не готов включить в состав страны, находящиеся в состоянии войны, такой как война на Украине, потому что это означало бы перенесение войны в Европейский Союз. Рано или поздно нам придется подготовиться к возможному соглашению о взаимопонимании», — считает экс-глава ЕК.

Баррозу напомнил, что Украина хотела вступить в ЕС после «оранжевой революции» в начале 2000-х, однако среди стран-членов не было консенсуса, поэтому Киеву позднее предложили соглашение об ассоциации.

До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к негативным последствиям для сельского хозяйства ряда стран ЕС. Он отметил, что такого же рода «удары» получат сельхозпроизводители Румынии, Болгарии и Словакии. Миллер напомнил читателям о невозможности для европейских фермеров конкурировать с украинскими товарами.

Ранее Зеленский привез из Европы гарантии безопасности и деньги.