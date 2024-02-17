Зеленский привез из Европы гарантии безопасности и деньги Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

За день президент Украины Владимир Зеленский подписал два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Сначала с Германией, потом – с Францией. В документах прописаны обязательства европейцев о поддержке вооруженных сил Украины и восстановлении ее экономики. Западные партнеры объявили о новых пакетах военной помощи. Украина же обязалась продолжать реформы, которые должны обеспечить ей вступление в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца и президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну», — заявил Макрон после подписания документа (цитата по «РБК-Украина»).

Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским, заверил Макрон.

В документе содержится норма о выделении Украине военной помощи на сумму €3 млрд.

«Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь», — отреагировал Зеленский.

Подписанный в Париже документ рассчитан на десять лет.

Четкий сигнал Путину

Ранее двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписали Украина и Германия. Об этом сообщается на официальных сайтах президента Украины Владимира Зеленского и Федерального правительства Германии.

«Этим беспрецедентным соглашением Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ от 1991 года. Германия намерена оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить территориальную целостность», — говорится в сообщении на сайте Зеленского.

«Подписанное двустороннее соглашение предусматривает, что Германия будет продолжать поддерживать независимую Украину в ее защите от российской агрессивной войны — до тех пор, пока это необходимо», — цитирует канцлера Олафа Шольца сайт правительства ФРГ.

Согласно документу, Германия обязуется развивать вооруженные силы Украины; оказывать дипломатическую и экономическую поддержку, содействовать в разминировании страны и восстановлении инфраструктуры. Украина обязалась продолжать реформы, которые должны обеспечить ей вступление в ЕС.

Нормы об отправке немецких военных на Украину в документе нет.

«В Украине не будет немецких солдат», — пообещал Шольц.

Срок соглашения – также десять лет с возможностью продления.

Документ является четким посланием российскому президенту Владимиру Путина, сказал Шольц.

«Мы не перестанем поддерживать Украину! Мы продолжаем твердо стоять на стороне украинцев», — заявил политик.

По словам канцлера, Германия желает скорейшего окончания конфликта, но это не должен быть мир на условиях, продиктованный Россией.

Зеленский назвал соглашение «беспрецедентным документом».

«Спасибо Германии и всему немецкому народу за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь», — написал украинский президент в Telegram.

Новые танки Украине

В ходе визита Зеленского в Берлин канцлер ФРГ Олаф Шольц также обнародовал решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около €1,1 миллиарда. Он включает поставку 36 танков, 120 тыс. артиллерийских снарядов, две новых системы ПВО, два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.

В 2024 году на поддержку Украины ФРГ выделила около €7,1 миллиарда, а также €6 миллиардов на последующие годы.

«Это большое усилие», — сказал Шольц.

Всего же Германия потратила на поддержку Украины уже €28 млрд.

Ранее соглашение о безопасности Украина заключила с Великобританией.