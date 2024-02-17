Зеленский привез из Европы гарантии безопасности и деньги

Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца и президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну», — заявил Макрон после подписания документа (цитата по «РБК-Украина»).
Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским, заверил Макрон.
В документе содержится норма о выделении Украине военной помощи на сумму €3 млрд.
«Благодарен за всю ту чрезвычайно точную и сильную помощь», — отреагировал Зеленский.
Подписанный в Париже документ рассчитан на десять лет.
Четкий сигнал Путину
Ранее двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности подписали Украина и Германия. Об этом сообщается на официальных сайтах президента Украины Владимира Зеленского и Федерального правительства Германии.
«Этим беспрецедентным соглашением Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ от 1991 года. Германия намерена оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить территориальную целостность», — говорится в сообщении на сайте Зеленского.
«Подписанное двустороннее соглашение предусматривает, что Германия будет продолжать поддерживать независимую Украину в ее защите от российской агрессивной войны — до тех пор, пока это необходимо», — цитирует канцлера Олафа Шольца сайт правительства ФРГ.
Согласно документу, Германия обязуется развивать вооруженные силы Украины; оказывать дипломатическую и экономическую поддержку, содействовать в разминировании страны и восстановлении инфраструктуры. Украина обязалась продолжать реформы, которые должны обеспечить ей вступление в ЕС.
Нормы об отправке немецких военных на Украину в документе нет.
«В Украине не будет немецких солдат», — пообещал Шольц.
Срок соглашения – также десять лет с возможностью продления.
Документ является четким посланием российскому президенту Владимиру Путина, сказал Шольц.
«Мы не перестанем поддерживать Украину! Мы продолжаем твердо стоять на стороне украинцев», — заявил политик.
По словам канцлера, Германия желает скорейшего окончания конфликта, но это не должен быть мир на условиях, продиктованный Россией.
Зеленский назвал соглашение «беспрецедентным документом».
«Спасибо Германии и всему немецкому народу за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь», — написал украинский президент в Telegram.
Новые танки Украине
В ходе визита Зеленского в Берлин канцлер ФРГ Олаф Шольц также обнародовал решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около €1,1 миллиарда. Он включает поставку 36 танков, 120 тыс. артиллерийских снарядов, две новых системы ПВО, два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T.
В 2024 году на поддержку Украины ФРГ выделила около €7,1 миллиарда, а также €6 миллиардов на последующие годы.
«Это большое усилие», — сказал Шольц.
Всего же Германия потратила на поддержку Украины уже €28 млрд.
Ранее соглашение о безопасности Украина заключила с Великобританией.