В Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го

Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС думать об очередном пакете антироссийских санкций, не дождавшись принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза в отношении России. Слова Шатунаса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Он должен включать новые сектора, потому что индивидуальные санкции — это индивидуально, а секторальные санкции имеют большое влияние. Поэтому я думаю, что в этом году мы не остановимся», — считает заместитель министра.

Несмотря на то, что 13-й пакет санкций еще не был принят, политик отметил необходимость разработки следующего пакета. «(Очередной пакет – прим. ред.) уже должен быть на столе», — подчеркнул Шатунас.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России, коснется вопроса поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов.

Бербок отметила, что пакет почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. 17 февраля Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

Ранее в Венгрии призвали ЕС подумать о мире на Украине, а не о новых санкциях.