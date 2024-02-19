В Венгрии призвали ЕС подумать о мирном плане по Украине, а не о новых санкциях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт огорчен тем, что Европейский союз (ЕС) продолжает санкционную политику в отношении России вместо того, чтобы подумать над планом мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир. Фактически, получается наоборот: снова ЕС... хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный», — написал Сийярто.

По его словам, вторая годовщина кризиса на Украине должна стать поводом для европейского руководства содействовать прекращению боевых действий и мирным переговорам.

До этого Financial Times сообщала, что послы стран — членов Европейского союза (ЕС) еще 14 февраля планировали согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ, однако принятию документа помешал представитель Венгрии. По словам неназванного чиновника, Будапешт высказался против 13-го пакета антироссийских санкций из-за включения в него трех китайских и одной индийской компаний. Другой источник издания рассказал, что венгерский посол попросил предоставить его стране больше времени для рассмотрения инициативы.

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