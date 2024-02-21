В Литве заявили, что Европа готовит «сюрприз» для России по Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Европы готовят для России «сюрприз» в вопросе поддержки Украины. Его слова передает LRT.

«Некоторые страны значительно увеличивают свою поддержку, и я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, мне приходилось говорить с другими министрами, всевозможные инициативы по увеличению поддержки Украины, и это не обязательно может быть оружие», — сказал Анушаускас.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, о чем идет речь, заявив, что «пусть это будет сюрпризом для России». По его словам, все стороны согласились с тем, что необходимо усилить помощь Киеву «и, возможно, даже изменить форму».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. Украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от партнеров.

До этого вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что недостаток финансовой помощи от партнеров ударил по ликвидности бюджета и военному планированию Киева.

Ранее в США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик.