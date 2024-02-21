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Лавров заявил о готовности РФ к мирному урегулированию на Украине

Лавров: РФ открыта к урегулированию кризиса на Украине мирным путем

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Москва все еще открыта к урегулированию украинского кризиса мирным путем. Об этом в ходе интервью для бразильской газеты O Globo заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ответы которого опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Он отметил, что в данный момент Киев и его зарубежные партнеры зациклены на продвижении так называемой «формулы мира». Речь идет о плане действующего президента Украины Владимира Зеленского, который Лавров назвал «неприемлемым ультиматумом для РФ».

По словам министра, украинские власти и Запад «категорически отвергают» альтернативные предложения по завершению боевых действий. В том числе это касается инициативы Бразилии о создании «группы друзей урегулирования», подчеркнул он.

«РФ открыта для урегулирования конфликта мирным путем. <...> Для начала Киеву предстоит отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввел сам для себя», — добавил глава дипломатического ведомства, общаясь с журналистами.

18 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что руководство страны готово к мирному урегулированию украинского конфликта. Однако подобное возможно только при наличии у Запада соответствующего желания, уточнил глава государства.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов оценил шансы на мирное урегулирование ситуации на Украине.

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