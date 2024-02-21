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Трамп раскрыл кандидатов на пост вице-президента США

Трамп назвал имена шести кандидатов на пост вице-президента США

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Mike Segar/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал список из шести кандидатов, которые могут занять пост вице-президента в случае его возвращения в Белый дом. Об этом пишет Politico.

В список вошли бывшие кандидаты на пост президента от республиканцев Рон Десантис и Вивек Рамасвами, сенатор Тим Скотт, член палаты представителей от штата Флорида Байрон Дональдс, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэтом и Тулси Габбард.

Отмечается, что Трамп особенно хвалил Тима Скотта, который проводил «агрессивную кампанию» за его избрание в родном штате перед праймериз в Южной Каролине.

«Я смотрел его предвыборную кампанию, и он не любит говорить о себе. Но, черт возьми, как он говорит о Трампе. … Я позвонил ему и сказал: «Тим, ты для меня лучше, чем для себя»», — цитирует Politico слова Трампа.

До этого экс-советник бывшего президента США Джон Болтон заявил, что власти России поддержат возвращение Дональда Трампа в Белый дом, поскольку считают республиканца легкой добычей.

«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать…В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он — легкая добыча», — сказал Болтон.

Ранее в США призвали отменить «сталинский приговор» Трампу по делу о мошенничестве.

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