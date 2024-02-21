В США призвали отменить «сталинский приговор» Трампу по делу о мошенничестве

Вынесенный кандидату на пост президенты США Дональду Трампу «сталинский приговор» по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, согласно которому он должен выплатить $355 млн должен быть отменен. Об этом пишет Fox News.

«Благодаря этому сталинистскому решению суду подвергается уже не Трамп, а система (не)правосудия штата Нью-Йорк. Судья [Артур] Энгорон, нью-йоркская версия печально известного судьи Ито, нанес дурную славу нью-йоркским судам», — говорится в тексте.

Как следует из текста, единственный способ восстановить «хотя бы капельку» уверенности в том, что Нью-Йорк «не уничтожит тех, с кем он не согласен» — это принятие апелляционными судами мер по отмене решения в целом.

«Если дело просуществует хотя бы на день дольше, чем завтра, судья Энгорон должен быть отстранен от дела и заменен юристом, который разбирается в законе и справедливости», — пишет Fox News.

До этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что он виноват только в создании «отличной компании», имея в виду Trump Organization. Также Трамп назвал судью штата Нью-Йорк продажным.

Помимо Трампа-старшего, суд также признал виновными сыновей экс-президента Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

17 февраля суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».