Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США призвали отменить «сталинский приговор» Трампу по делу о мошенничестве

Fox News: сталинский приговор Трампу по делу о мошенничестве нужно отменить

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Вынесенный кандидату на пост президенты США Дональду Трампу «сталинский приговор» по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, согласно которому он должен выплатить $355 млн должен быть отменен. Об этом пишет Fox News.

«Благодаря этому сталинистскому решению суду подвергается уже не Трамп, а система (не)правосудия штата Нью-Йорк. Судья [Артур] Энгорон, нью-йоркская версия печально известного судьи Ито, нанес дурную славу нью-йоркским судам», — говорится в тексте.

Как следует из текста, единственный способ восстановить «хотя бы капельку» уверенности в том, что Нью-Йорк «не уничтожит тех, с кем он не согласен» — это принятие апелляционными судами мер по отмене решения в целом.

«Если дело просуществует хотя бы на день дольше, чем завтра, судья Энгорон должен быть отстранен от дела и заменен юристом, который разбирается в законе и справедливости», — пишет Fox News.

До этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что он виноват только в создании «отличной компании», имея в виду Trump Organization. Также Трамп назвал судью штата Нью-Йорк продажным.

Помимо Трампа-старшего, суд также признал виновными сыновей экс-президента Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

17 февраля суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами