В Бразилии резко ответили Израилю после объявления президента персоной нон-гранта

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что обвинения Израиля в адрес президента Лулы да Силвы в антисемитских подстрекательствах нужны для отвлечения внимания мирового сообщества от действий еврейского государства в секторе Газа. Он отметил, что заявления израильской стороны неприемлемы по форме и не оправданы по содержанию, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Как подчеркнул Виэйра, «помимо того, что Израиль пытается спровоцировать раскол, он стремится привлечь к себе внимание Бразилии, чтобы создать дымовую завесу» и скрыть факт продолжающихся преступлений и коллективного наказания жителей сектора Газа.

«Обращаться таким образом к главе государства дружественной страны, президенту Луле да Силве, ненормально и возмутительно», — заявил глава МИД Бразилии.

Дипломатический кризис между государствами представляет «позорную страницу в истории израильской дипломатии», подчеркнул Виэйра.

После того, как Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу Бразилии персоной нон грата.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе.