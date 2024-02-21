В МИД РФ ответили на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала претензии Южной Кореи по поводу подаренного президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Если у Сеула есть вопросы по поводу «соблюдения ооновских санкций» в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН», — написала Захарова.

Кроме того, Захарова напомнила о санкционных войнах Запада, которые, как она считает, «убивают саму природу международного права» и лишают продуктов питания и медикаментов людей по всему миру.

До этого президент России передал в подарок лидеру КНДР машину представительского класса Aurus.

Сестра лидера Ким Ё Чжон назвала автомобиль «лучшим подарком», а в Южной Корее объявили передачу Aurus нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.