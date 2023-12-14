В США назвали Трампа «авторитарным нарциссом»

Бывший спикер палаты представителей США Пол Райан назвал экс-президента США Дональда Трампа «авторитарным нарциссом». Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на заявление Райана на виртуальном мероприятии, организованном компанией по связям с общественностью и консалтингу Teneo.

«Трамп не консерватор… Он популист, авторитарный нарцисс. Итак, с исторической точки зрения, все его склонности, по сути, связаны с нарциссизмом, который делает его популярным, заставляет его чувствовать себя хорошо в любой момент», — заявил Райан.

По словам бывшего спикера палаты представителей США, Трамп «мыслит авторитарно», что позволило ему убедить большую часть республиканской базы следовать за ним.

До этого в США узнали, что Трамп может пойти на уступки КНДР в случае переизбрания.

Ранее Трампа призвали отказаться от идей «возмездия» в случае победы на выборах.