Посол Украины призвала США к «смелым шагам» в новых санкциях против России

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты должны предпринять «смелые шаги» в рамках новых санкций против России, направленные против российских банков и изоляции Москвы на международной арене. Ее слова приводит MSNBC.

«Мы должны ужесточить и углубить санкции, которые уже введены, — сказала она, — и, честно говоря, нам просто нужно быть смелыми, и мы должны ввести санкции против всех российских банков, и мы должны сделать что-то большее», — заявила Маркарова.

По ее словам, необходимо лишить Москву не только права зарабатывать деньги, но и показать, что «изоляция России станет реальной вещью».

«Мы должны ужесточить санкции, которые мы должны удвоить, чтобы изолировать Россию на всех международных форумах. Мы должны сделать все возможное, чтобы послать очень четкий сигнал о том, что мы, все демократические страны, едины и готовы принимать решения, и эти решения будут болезненными для России», — заявила посол Украины.

До этого президент США Джо Байден заявил, что американские власти рассматривают возможность введения новых санкций против России.

«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее стало известно о подготовке «жестких» санкций против РФ.