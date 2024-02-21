Экономический союз Украины с ЕС назвали невозможным

Экономический союз Украины с Евросоюзом невозможен. Об этом заявил РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Согласно его подсчетам, Евросоюз не подходит Украине в качестве экономического партнера по производительности труда, ценам, промышленному производству и экспорту. Так что такой союз невозможен, заявил он.

Медведчук добавил, в Европе уверены, что для принятия Украины в ЕС еще надо от трех до пяти лет и чтобы закончились военные действия. Однако он заявил, что уже на сегодняшний день «нет Украины». Поэтому все предположения о вступлении страны в ЕС он назвал бессмысленной абстракцией.

До этого министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Россия на Украине продемонстрировала устойчивость и доказала, что способна восстанавливать свои силы. Он подчеркнул, что Россия переводит экономику и оборонный комплекс на военные рельсы, пока страны Евросоюза и США не могут прийти к решению о долгосрочной поддержке Украины.

Ранее Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России.