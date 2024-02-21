Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что Россия соразмерно ответит в случае принятия США новых санкций

Сенатор Никонорова: РФ соразмерно ответит в случае принятия США новых санкций

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Член международного комитета Совета Федерации РФ Наталья Никонорова заявила, что в случае приятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций Москва обязательно ответит соразмерно, сообщает РИА Новости.

Никонорова подчеркнула, что несмотря на беспрецедентное количество уже действующих незаконных санкций экономика России доказала устойчивость и силу. Сенатор напомнила, что в 2023 году рост российского валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,5%. Поэтому Россия справится и с новыми санкциями.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия примет ответные зеркальные меры, если Украиной будут конфискованы ее активы.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами