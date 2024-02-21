В Совфеде заявили, что Россия соразмерно ответит в случае принятия США новых санкций

Член международного комитета Совета Федерации РФ Наталья Никонорова заявила, что в случае приятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций Москва обязательно ответит соразмерно, сообщает РИА Новости.

Никонорова подчеркнула, что несмотря на беспрецедентное количество уже действующих незаконных санкций экономика России доказала устойчивость и силу. Сенатор напомнила, что в 2023 году рост российского валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,5%. Поэтому Россия справится и с новыми санкциями.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия примет ответные зеркальные меры, если Украиной будут конфискованы ее активы.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.