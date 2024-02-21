Такер Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб перед интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля посетил Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, уверен, что за ним следили спецслужбы США. Об этом он рассказал в интервью изданию Blaze, передает ТАСС.

Как заявил Карлсон, ему и его другу позвонили журналисты американской газеты The New York Times, которые поинтересовались, когда будет интервью с Путиным.

При этом, по его словам, они не могли об этом знать. «Я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они [спецслужбы] сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — сказал Карлсон.

Журналист пояснил, что подготовка интервью с российским президентом заняла около двух лет. В Кремле предупреждали его, что если новость о предстоящем интервью утечет куда-либо, то оно не состоится.

Он считает, что слежку за ним вело Агентство национальной безопасности (АНБ) США.

До этого Путин связал ажиотаж вокруг его интервью Карлсону с желанием альтернативного мнения.

Ранее в Кремле назвали главную цель интервью Путина Карлсону.