Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге

Власти Нидерландов приняли положительное решение по организации избирательного участка для проведения выборов президента Российской Федерации в дипломатической миссии в Гааге. Об этом российское посольство в Нидерландах сообщило агентству ТАСС.

Согласно представленной информации, посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о своем намерении организовать избирательный участок для граждан России, чтобы они могли принять участие в выборах президента РФ, запланированных на 17 марта 2024 года. В свою очередь, голландские власти положительно отреагировали на это уведомление.

Представители российского посольства подчеркнули, что имеются все необходимые меры и возможности для обеспечения граждан России, находящихся в Нидерландах, возможностью осуществить свое конституционное право — участвовать в выборах главы государства. Они выразили готовность приложить все усилия для обеспечения этого права и удобства избирателям.

Перед этим официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ведомство готово к увеличенному числу избирателей на выборах президента России за рубежом из-за релокации граждан,

Ранее в ЕС заявили, что не готовы заранее говорить о признании выборов президента России.