Франция и Китай договорились добиваться мира на Украине

Париж и Пекин условились добиваться достижения мирного урегулирования конфликта на Украине по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным агентства, в ходе визита китайского министра в столицу Франции, представители двух стран обсудили роль Пекина в решении конфликта.

Отмечается, что Макрон высказался о «значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине».

В результате французский лидер и глава внешнеполитического ведомства КНР выразили намерение «содействовать мирному урегулированию [на территории Украины] в духе международного права».

В конце января Макрон заявлял, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, страны ЕС должны принимать «смелые и новаторские решения», чтобы помочь Киеву.

Президент Франции лично приезжал в Москву в начале февраля 2022 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до начала специальной военной операции (СВО). Главы государств проводили переговоры в Кремле за длинным столом. Их общение продолжалось более пяти часов.

Ранее Макрон заявил о возможности приглашения Путина во Францию.