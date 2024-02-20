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Франция и Китай договорились добиваться мира на Украине

ТАСС: Макрон и Ван И договорились добиваться мирного урегулирования на Украине

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Global Look Press

Париж и Пекин условились добиваться достижения мирного урегулирования конфликта на Украине по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным агентства, в ходе визита китайского министра в столицу Франции, представители двух стран обсудили роль Пекина в решении конфликта.

Отмечается, что Макрон высказался о «значительной роли, которую может сыграть Китай в урегулировании конфликта на Украине».

В результате французский лидер и глава внешнеполитического ведомства КНР выразили намерение «содействовать мирному урегулированию [на территории Украины] в духе международного права».

В конце января Макрон заявлял, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, страны ЕС должны принимать «смелые и новаторские решения», чтобы помочь Киеву.

Президент Франции лично приезжал в Москву в начале февраля 2022 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до начала специальной военной операции (СВО). Главы государств проводили переговоры в Кремле за длинным столом. Их общение продолжалось более пяти часов.

Ранее Макрон заявил о возможности приглашения Путина во Францию.

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