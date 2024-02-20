В Белом доме раскритиковали республиканцев за «незаслуженный отпуск» без помощи Украине

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заявил, что республиканцы в палате представителей США ушли на «незаслуженный отпуск», и их бездействие наносит ущерб нацбезопасности страны из-за успехов России на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Республиканцы в палате представителей находятся на пятом дне раннего незаслуженного отпуска, в то время как их бездействие наносит все больший ущерб нашей национальной безопасности», — заявил Лаболт.

По его словам, Россия только что добилась «самых значительных успехов на Украине почти за год», а конгресс не смог принять «крайне необходимую поддержку».

«Спикер Джонсон и республиканцы палаты представителей должны действовать – время имеет решающее значение», – добавил Лаболт.

Ранее президент США Джо Байден предупредил членов республиканской партии в конгрессе, выступающих против законопроекта о помощи Украине, что «история наблюдает за ними».

До этого спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что палата представителей США не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. По его словам, выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе.

Ранее в США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине.