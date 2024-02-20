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В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

В палате представителей выдвинули альтернативный законопроект о помощи Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Законодатели палаты представителей США Брайан Фитцпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) и Джаред Голден (демократ от штата Мэн) предложили альтернативную версию законопроекта, касающегося предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Об этом говорится в их письме, которое приводит издание The Hill.

Законодатели обратились к своим коллегам с призывом поддержать этот законопроект.

«Позиция Украины находится под угрозой. Заканчиваются боеприпасы, и они отступают. <...> Это прямой результат тупиковой ситуации в конгрессе», — сказано в письме.

По словам Фитцпатрика и Голдена, Украина «может потерпеть неудачу», если не будет получать американское оружие и боеприпасы.

В альтернативном законопроекте предлагается выделить министерству обороны Соединенных Штатов $66,32 млрд, в том числе примерно $47 млрд для Украины, $10 млрд для Израиля, $5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и $2 млрд на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

До этого экс-постпред США при ООН и единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину.

Ранее Трамп призвал прекратить безвозмездную раздачу денег иностранным государствам.

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