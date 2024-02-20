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Вучич: целью Мюнхенской конференции по безопасности больше не является мир

Вучич: Мюнхенская конференция по безопасности не преследует цели достигнуть мира

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Darko Vojinovic/AP

Мюнхенская конференция по безопасности, пррошедшая 16-18 февраля, показала, что международные акторы больше не ведут работы по достижению мира. Своим мнением поделился президент Сербии Александар Вучич в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Я много раз был на Мюнхенской конференции. Думаю, важно видеть и слышать в первую очередь то, как размышляет западный мир, а также послушать разные мнения, чтобы чему-то научиться. В этот раз мне пришлось многое увидеть, однако не было достаточного количества выводов, которые смогли бы позволить найти новаторские и изобретательные решения в направлении мира. Думаю, слово «мир» стало нежеланным словом во всем мире», — сказал он.

Сербский лидер сравнил модель поведения участников конференции с «фанатами футбола».

«Мы всегда должны защищать свою свободу, право на свое мышление, самостоятельное принятие решений и принятие решений в соответствии с интересами нашего народа», — заключил Вучич.

Также президент Сербии заявил, что Белград не будет вводить санкции против Москвы, несмотря на давление Запада.

Ранее Вучич раскрыл, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян.

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