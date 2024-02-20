Рогов рассказал, как Россия использует терминалы Маска Starlink

После занятия новых позиций российские специалисты изучают трофейные системы Starlink, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, применять терминалы массово и системно, организуя канал связи, Россия не стала бы, так как терминалы связаны с ЦРУ и Пентагоном.

«Данный канал связи в любом случае полностью подконтролен американцам, идет через американские спутники. Не секрет, что Маск очень тесно интегрирован в системы ЦРУ, Пентагона и так далее. Поэтому для нас организовывать канал связи через Starlink, мягко говоря, чревато», – пояснил Рогов в беседе с НСН.

Так как в условиях боевых действий сложно проследить, где чьи позиции, то использовать Starlink можно в частном порядке – в этом случае устройство является удобным для координации действий в режиме реального времени, добавил Рогов.

«Система показала себя очень хорошо особенно во время штурмовых действий ВСУ в Харьковской области, когда малые группы получали координаты пробелов в нашей обороне и заходили именно в эти точки. Без такой четкой координации это было бы невозможно», – уверен он.

Напомним, американский военный портал сообщал, что российские военные начали использовать системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в зоне проведения спецоперации. Речь шла о нескольких десятках терминалов. В разведке Украины заявили, что российские силы якобы незаконно получают терминалы Starlink из третьих стран и расширяют их использование на линии фронта. В Киеве при этом назвали полное отключение Starlink на подконтрольных России территориях катастрофой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах SpaceX свести с орбиты часть спутников Starlink.