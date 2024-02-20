Тайные пыточные камеры, обнаруженные в Авдеевке, создавались при участии украинских спецслужб. Такое мнение выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ (Службы безопасности Украины. – Ред.), ГУР (Главного управления разведки. – Ред.) и других карательных структур», — заявил Рогов.

Рогов утверждает, что пыточные, внесудебные расправы и тайные захоронения — «это постоянная практика на постукраинском пространстве после госпереворота», которая получила еще большее распространение с 2022 года.

20 февраля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что, согласно предварительным данным, в Авдеевке найдены тайные пыточные камеры и захоронения. Он отметил, что Украина держала в заключении людей по политическим мотивам.

Ранее стало известно, что российские военные практически завершили зачистку Авдеевки.