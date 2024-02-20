Линкольн помиловал прапрадеда Байдена в 1864 году

В 1864 году 16-й президент США Авраам Линкольн помиловал прапрадеда действующего президента США Джо Байдена Джозефа Робинетта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на архивные источники.

По информации издания, предок Байдена являлся резервистом артиллерийского подразделения армии северян во время гражданской войны в США в 1861-1865 годов. Между Робинеттом и его сослуживцем Джоном Александером произошла драка, в результате которой Алкесандер получил несколько ножевых ранений.

Прапрадеда Байдена признали виновным и приговорили к двум годам тюрьмы. Но он не отбыл свой срок, получив помилование от президента Линкольна.

До этого газета The Guardian писала, что в Пенсильвании было обнаружено и выставлено на продажу ранее не публиковавшееся письмо Авраама Линкольна, написанное им во время гражданской войны.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.