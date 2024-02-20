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Рогов заявил, что власти Украины разграбили Запорожье

Рогов: украинские власти разграбили город Запорожье

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РИА Новости

Подконтрольный Украине город Запорожье «разграблен» представителями украинской власти, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

Рогов утверждает, что в Запорожье идет борьба за сферы влияния, а представители украинской власти «стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города».

18 февраля экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко предположил, что после Авдеевки Украина может потерять еще Запорожье и Харьков.

В тот же день в Запорожской области заявили об активизации боев. По словам Владимира Рогова, приоритетным на линии фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Рогов отметил, что российская артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине сменили главу подчиненной Киеву Запорожской областной администрации.

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