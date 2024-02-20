Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Россия на Украине продемонстрировала устойчивость и доказала, что способна восстанавливать свои силы. Его слова приводит Euractiv.

«Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу», — заявил Юнсон.

Он подчеркнул, что Россия переводит экономику и оборонный комплекс на военные рельсы, пока страны Евросоюза и США не могут прийти к решению о долгосрочной поддержке Украины.

По словам Юнсона, война России и Швеции «не является неизбежной» несмотря на то, что обстановка в сфере безопасности серьезно ухудшилась за последние пять месяцев. В связи с этим Стокгольм намерен увеличить количество боеприпасов, подчеркнул он.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) спровоцировала прокси-войну с РФ, чем лишь укрепила ее позиции в мире. Макгрегор добавил, что в результате произошедших событий Россия стала еще более сильной и сплоченной, чем когда-либо.

Ранее Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России.