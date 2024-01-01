Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России

В России кратно наращивании активизируется производство вооружения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках визита в госпиталь им. Вишневского на встречу с военными, сообщает ТАСС.

«Мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно», — утверждает российский лидер.

В ходе встречи президент обратил особое внимание на стремительное исчерпание Вооруженными силами Украины оборонной поддержки западных стран вооружений.

По оценке российского лидера, западные союзники предоставили Киеву порядка 450 танков.

«А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1 600», — подчеркнул он.

Первого января Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине. В рамках встречи президент в общей сложности удовлетворительно оценил ход специальной военной операции.

Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций.