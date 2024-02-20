В Кремле сообщили, когда начнется аккредитация СМИ на послание Федеральному собранию

Кремль 20 февраля начнет аккредитовывать средства массовой информации на оглашение послание президента России Федеральному собранию и рассылать приглашения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы сегодня на 29 февраля анонсируем послание Федеральному собранию, которое глава государства огласит. Сегодня начнем рассылать приглашения участникам», — добавил он.

Также Песков заявил в ходе брифинга, что основные темы ежегодного послания Путина к Федеральному собранию Кремль анонсировать не будет.

До этого «Коммерсантъ» писал, что итоговое содержание послания пока неизвестно, но в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Позже пресс-служба Кремля официально объявила, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».