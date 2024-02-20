В Кремле отказались раскрывать темы послания Путина к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что основные темы ежегодного послания Путина к Федеральному Кремль анонсировать не будет.

«Мы их никогда особо не анонсируем. Не будем и сейчас», — пояснил он.

Однако он отметил, что на мероприятии будут присутствовать участники специальной военной операции (СВО). При этом про особенности формата общения президента с ними после послания пока преждевременно говорить, сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что про место проведения послания сообщат в установленные сроки. Он заключил, что после выступления президента митинг-концерт пока не планируется.

До этого «Коммерсантъ» писал, что итоговое содержание послания пока неизвестно, но в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Позже пресс-служба Кремля официально объявила, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».