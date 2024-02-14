Художник угрожает уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят на свободу

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции заявил телеканалу Sky News, что он собрал картины известных художников в огромном сейфе и установил механизм для их уничтожения кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден. По его словам, в 29-тонном сейфе находится 16 произведений искусства, общая стоимость которых превышает 45 миллионов долларов.

Внутри сейфа помимо картин находится пневматический насос, соединяющий бочки с кислотным порошком и катализатором, способным вызвать реакцию, способную уничтожить содержимое сейфа.

Художник также указал, что в современное время уничтожение искусства стало большим табу, чем разрушение жизни человека. Он подчеркнул, что ситуация с Ассанжем в тюрьме свидетельствует о подавлении свободы слова и информации.

Согласно Sky News, в сейфе работы Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Роберта Райшенберга, а также работы самого Молодкина. Сейф будет запечатан в пятницу и расположен в мастерской художника на юге Франции, но Молодкин планирует его передать в какой-нибудь музей.

Инициатор акции рассказал о механизме безвозвратного уничтожения картин, который активируется таймером обратного отсчета. Его нужно перезапускать ежедневно, чтобы предотвратить непоправимое. По словам художника, активацию таймера будет осуществлять кто-то из близких к Ассанжу до его освобождения.

Если же основатель WikiLeaks будет освобожден, картины вернутся своим владельцам. Один из владельцев галереи Giampaolo Abbondio подтвердил передачу одной из работ Пикассо для сейфа Молодкина.

Накануне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию против экстрадиции из Великобритании в США. Гарет Пирс, старший партнер представляющей Ассанжа юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, рассказал, что в четверг в Высокий суд Великобритании были поданы две апелляции, чтобы оспорить его экстрадицию. Теперь суд должен решить, могут ли апелляции быть заслушаны.

Также президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что начнет компанию по демонтажу статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США.

До этого бывший программист ЦРУ и информатор WikiLeaks Джошуа Шульте был приговорен к 40 годам тюремного заключения в США за несколько преступлений, включая шпионаж, хранение детской порнографии и неуважение к суду.

Ранее Захарова сравнила Гершковича и Ассанжа.