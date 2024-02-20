Зюганов назвал, кому выгодна смерть Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что смерть Алексея Навального может быть выгодна тем, кто собрался на конференции в Мюнхене. Об этом пишет РИА Новости.

Однако, по словам политика, нужно дождаться результатов исследований и экспертиз, чтобы выяснить, кто за этим стоит и кому это было выгодно.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 16 по 18 февраля. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. Основными темами форума стали ситуация на Украине, конфликт в Газе, будущее НАТО и безопасность в Европе.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Юлия Навальная сделала первую публикацию в соцсети после смерти мужа.