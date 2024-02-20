Президент Латвии карикатурой отреагировал на недостаток военной помощи Украине

Президент Латвии Эдагрс Ринквичс картинкой отреагировал на недостаток военной помощи для Украины со стороны стран Запада. В соцсети Х он опубликовал карикатуру, где украинский солдат стоит на фоне пустых ящиков для боеприпасов с надписью «бла бла бла».

Президент Латвии опубликовал рисунок латвийского карикатуриста Гатиса Шлюки, отметив, что «он прав».

«Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно», — написал Ринкевичс.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. Украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от партнеров.

До этого вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что недостаток финансовой помощи от партнеров ударил по ликвидности бюджета и военному планированию Киева.

Ранее в США упрекнули Европу за слабые траты на оборону.