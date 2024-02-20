В США упрекнули Европу за слабые траты на оборону

Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал позицию Европы в области обороны, заявив, что страны континента слишком полагаются на Вашингтон в вопросах безопасности. По его словам, недоинвестированные ЕС триллионы долларов в оборонную промышленность легли бременем на простых американцев, пишет РИА Новости со ссылкой на статью политика в Financial Times.

«Соединенные Штаты слишком долго обеспечивали Европе безопасность. После окончания холодной войны европейские страны пошли на глубокие сокращения своих оборонных бюджетов», — написал Вэнс.

Сенатор привел оценки, согласно которым Европа потратила бы дополнительно 8,6 трлн. на оборону за 30 лет, если бы сохранила расходы в этой области на уровне холодной войны.

Он отметил, что оборонный бюджет Соединенных Штатов приближается к триллиону в год и деньги, которые сэкономила Европа за счет Вашингтона можно считать «налогом для американского народа».

Вэнс подчеркнул, что щедрость США по Украине подходит к концу, американцы хотят видеть в Европе союзников, а не государства-клиенты. Сенатор призвал Европу восстанавливать свой военный потенциал и думать, как она собирается жить с Россией после окончания конфликта на Украине. Европе необходимо встать на ноги в оборонном плане, считает он.

«В Европе и Америке раздробленная оборонная промышленность производит ограниченное количество самого современного оружия на Земле, но с трудом производит тяжелое вооружение со скоростью и в масштабах, необходимых для победы в крупном конфликте. Россия производит в два раза больше артиллерийских снарядов каждый месяц, чем Европа и США вместе взятые», — пишет Вэнс.

В статье отмечается, что у Запада при текущих темпах производства уйдут годы для восполнения военных запасов, «даже если прекратить сегодня поставку критически важных оборонных запасов» другим государствам.

Ранее в сенате США заявили, что Украине ради мира придется отдать большие территории.