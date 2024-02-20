Нарышкин заявил, что СССР вывел войска из Афганистана для уступок Западу

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Советский Союз не потерпел поражения в Афганистане, а вывод войск стал результатом уступок руководства страны Западу. Его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин назвал позорным уход американцев из Афганистана в августе 2021 года. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты бросили большое количество техники и оружия, а также оставили на произвол судьбы несколько тысяч доверившихся Вашингтону афганцев.

«В этой связи, конечно, никак не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение», — заявил Нарышкин, выступая на мероприятии, посвященном 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

По его словам, решение СССР о выводе советских войск было политическим и принималось в рамках «односторонних уступок».

«Другое дело, что на Западе эти уступки были восприняты не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР», — подчеркнул глава СВР.

До этого ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов заявил, что Запад, как и 35 лет назад в Афганистане, планирует ослабить Россию, используя Украину, и подтолкнуть ее к поражению.

Ранее стало известно, сожалеет ли Байден о выводе войск США из Афганистана.