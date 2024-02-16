Президент США Джо Байден в частном порядке заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана в 2021 году, несмотря на хаотичный уход американских военных. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на готовящуюся к публикации 20 февраля книгу «Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа».

«Байден верит, что история благосклонно отнесется к его решению положить конец двадцатилетней войне — самой продолжительной для Америки, — даже несмотря на то, что это обошлось Байдену в огромную политическую цену», — говорится в сообщении портала.

Портал, ознакомившись с еще не опубликованной книгой, пишет, что в ней представлены «свежие отчеты и яркие сцены о решениях команды Байдена покинуть Афганистан, а также внутренних разборках на этом пути».

До этого ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов заявил, что Запад, как и 35 лет назад в Афганистане, планирует ослабить Россию, используя Украину, и подтолкнуть ее к поражению.

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