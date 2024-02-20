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Опрос показал отношение немцев к наличию ядерного оружия в ФРГ

Insa: большинство немцев против любого ядерного оружия в ФРГ

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Global Look Press

Большинство немцев считают, что Германии не нужно иметь собственное ядерное оружие, а также размещать боеголовки третьих стран на территории страны. Это следует из опроса социологического института Insa, проведенного для Bild.

По данным исследования, 57,8% респондентов выступили против того, чтобы Берлин имел свои ядерные силы. 29,5% высказали обратную точку зрения. Еще 12% затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

«Аналогичная картина возникает, когда речь заходит о том, должны ли страны-союзники размещать свои ядерные ракеты на территории Германии в качестве средства сдерживания», — пишет Bild.

Так, 52,7% немцев против ядерных ракет союзников на территории страны. 28,2% опрошенных выступают за размещение ядерного оружия. 8% это не волнует, а еще 11,3% затруднились с ответом.

До этого Медведев подчеркнул, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала» российского государства. Россия в случае войны с Западом, по его мнению, ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону.

Ранее в Германии отреагировали на слова Медведева об ударе по Берлину.

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