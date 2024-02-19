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В сенате США заявили, что Украине ради мира придется отдать большие территории

Сенатор Вэнс заявил, что Киеву ради мира придется отдать большие территории

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Evgeniy Maloletka/AP

Член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украине придется заключить мир с Россией, при этом смирившись с большими территориальными потерями. Об этом сообщает американское издание Politico.

По словам Вэнса, любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева, и только такие уступки являются единственным способом прекратить конфликт.

Сенатор выразил мнение, что США не имеют достаточных производственных мощностей для того, чтобы значительное количество времени участвовать в масштабном вооруженном конфликте на территории Восточной Европы. Он призвал руководителей западных государств быть реалистами и опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Москвой.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что Вашингтону следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а государственный долг США превысил $34 трлн.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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