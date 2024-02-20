Пелоси назвала слова Трампа о Навальном «ниже человеческого достоинства»

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала кандидата на пост президента США Дональда Трампа, назвав его реакцию на смерть Алексея Навального «ниже человеческого достоинства». Ее слова передает MSNBC.

«Это так ужасно, что думаешь: «Нет, кто-то, должно быть, это придумал». Даже Дональд Трамп не смог бы зайти так далеко… Это заявление должно лишить его права баллотироваться на какую-либо должность, тем более на пост президента Соединенных Штатов», — сказала Пелоси.

До этого Трамп, комментируя смерть Алексея Навального, подверг власти страны резкой критике и заявил об упадке американской нации, выразив точку зрения, что он подвергается политическим преследованиям в США.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране», — написал Трамп в Truth Social.

Экс-президент считает, что «жуликоватые, леворадикальные» политики, прокуроры и судьи ведут страну к разрушению. Трамп выразил уверенность, что открытые границы, манипуляции на выборах и несправедливые судебные решения разрушают США.

Ранее в ЕС решили назвать режим санкций в честь Алексея Навального.