В ЕС решили назвать режим санкций в честь Алексея Навального

Политики Евросоюза планируют назвать механизм по введению санкций против лиц, ответственных, по мнению содружества, за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального. Об этом в преддверии заседания Совета ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«Мы предложим переименовать санкционный режим по нарушению прав человека в режим имени Навального», — сказал дипломат.

По словам Борреля, участники заседания Совета собираются послать сигнал поддержки «оппозиции внутри России», а на самом совещании будет присутствовать жена Алексея Навального Юлия.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу »Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после инцидента с Навальным.