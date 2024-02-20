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Лавров передаст Мадуро послание Путина

Мадуро заявил, что в Венесуэле Лавров передаст ему послание Путина

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Алексей Дружинин/РИ «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибудет в страну во вторник, привезет важное сообщение от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión.

«Завтра с визитом прибывает министр иностранных дел Сергей Лавров, который передаст нам очень важное послание президента [России Владимира] Путина», — заявил венесуэльский лидер в понедельник в программе «С Мадуро плюс».

Сергей Лавров сейчас находится в турне по странам Латинской Америки. После Гаваны он отправится в Каракас, где проведет встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей.

После посещения Венесуэлы министр направится в Бразилию, где 21–22 февраля примет участие в заседании глав МИД G20.

Накануне глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что не исключает встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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