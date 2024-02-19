Нетаньяху рассказал о требованиях Израиля по контролю над территориями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сохранит силовой контроль над Западным берегом и сектором Газа при любом исходе палестино-израильского конфликта. Заявление опубликовано на YouTube-канале его канцелярии.

«В любом случае постоянным урегулированием или без него Израиль сохранит полный контроль в области безопасности над всей территорией к западу от Иордании», — подчеркнул он.

В числе этих территорий политик обозначил Западный берег Иордана (Иудею и Самарию) и сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы.