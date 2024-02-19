Стало известно о возможных перестановках в руководстве Украины

Руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского готовят на пост премьер-министра. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, — якобы подготовка к назначению главы Офиса [президента] Андрея Ермака премьер-министром Украины», — говорится в сообщении.

По мнению авторов, такие слухи могут свидетельствовать о том, что в руководстве Украины обеспокоены вопросом легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его полномочий, а Ермак в должности премьер-министра исключает возможность подрыва позиций Зеленского через вопросы о легитимности.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил, что президент страны Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, так как истекает срок его полномочий. Он добавил, что, согласно Конституции Украины, отмены президентских выборов в результате введения военного положения не предполагается.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».