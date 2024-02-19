Байден указал на большую ошибку республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы совершают большую ошибку в вопросе помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Байден согласился встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о финансировании помощи Украине.

Отмечается, что против законопроекта выступает бывший президент США Дональд Трамп, добавив, что республиканцы совершают большую ошибку, отказывая в помощи Киеву.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявляла, что конгрессмены США «тратят деньги, как пьяные моряки», по ее словам, Вашингтону нужен «бухгалтер», который бы взял расходы под контроль.

Хейли также говорила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.