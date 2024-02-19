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В Госдуме отреагировали на заявление Литвы о нападении России на НАТО

Депутат Чепа назвал абсурдом слова главы МИД Литвы о нападении РФ на НАТО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал абсурдом слова главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о потенциальном нападении России на НАТО. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru».

«Это полный абсурд… С военной точки зрения мы не можем нападать на них в том варианте, в котором они заявляют. Это даже технически невозможно», — заявил Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Россия может «уничтожить НАТО», но никогда не ставила перед собой подобную задачу. Заявления с Запада о якобы нападении России на Североатлантический альянс являются «бредом сумасшедшего», отметил депутат.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия может напасть на НАТО.

«У нас есть очень агрессивный сосед, который хочет проверить НАТО. Мы должны к этому подготовиться <...> Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению со стороны России – на юге, севере, востоке и западе», — отметил Ландсбергис.

Ранее глава МИД Литвы призвал Европу «взяться за голову» и найти способ помочь Украине.

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