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Европу призвали «взяться за голову» и найти способ помочь Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Европе нужны креативные решения по Украине

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз (ЕС) до сих пор не смог сформировать стратегическую цель в отношении событий на Украине и призвал «взяться за голову», пока ситуация для Киева не стала хуже. Его слова передает «Европейская правда».

«Я думаю, что мы должны признать, что нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этого факта, мы можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине», — заявил он.

По словам Ландсбергиса, если «Европа не возьмется за голову» и не найдет решения в отношении украинского кризиса, ситуация станет еще хуже.

«И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решение, которое было бы новым и креативным и помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю, что мы услышим много хороших новостей в будущем», – подчеркнул Ландсбергис.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности обвинил страны Запада в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось покинуть Авдеевку.

Ранее президент Эстонии рассказал о «решающем моменте для поколения» на Западе.

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