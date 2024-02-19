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Военный эксперт объяснил, чем опасны британские дроны-камикадзе

Военный специалист Широкорад: ВСУ намерены бить Banshee по стратегическим объектам

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Reuters

Вооруженные силы Украины начали применять реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet-80, поставленные британскими союзниками. Эти дроны опасны тем, что летают на дальнее расстояние и предназначены для ударов «в глубине» России, однако их просто сбить, заявил военный специалист и публицист Александр Широкорад в беседе с телеканалом «360».

По словам Широкорада, под прицелом дронов-камикадзе могут оказаться объекты стратегического значения и предприятия. Однако удары легко предотвратить, так как дрон легко заметить.

«Сбивать или перехватывать британские Banshee Jet 80+ российские военные смогут без особых проблем — никакого специального оборудования скрытности на дроне не установлено», — пояснил военный специалист.

Передать дроны Киеву обещал премьер-министр Британии Риши Сунак еще в прошлом году. Отмечалось, что эти беспилотники подходят для поражения целей на дальнем расстоянии и дополнят ракеты большой дальности Storm Shadow.

Россия тем временем активно применяет новую версию «Герани» с реактивными двигателями, напоминает издание. Также завершились испытания прототипа беспилотника «Ястреб» — это бюджетный аналог реактивного дрона-камикадзе «Герань». Этот дрон способен нести полезную нагрузку весом до 16 килограммов и найти и поразить цели на расстоянии до 350 километров.

Напомним, в глава ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил о предотвращении теракта с использованием британского дрона-камикадзе Banshee Jet-80. По его данным, беспилотник с 7 кг взрывчатки перехватили в Новоазовском районе ДНР.

Российские военные ранее сбили атаковавший Белгородскую область украинский дрон.

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