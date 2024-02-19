На Украине назвали страну, которая больше других оказала финпомощь в 2024 году

Япония в первые месяцы 2024 года стала самым крупным донором Украины, а по итогам первого квартала сумма финансовой помощи составит почти 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Игорь Уманский, передает РИА Новости.

«Япония в первые месяцы 2024 стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву — по итогам I квартала сумма составит около $2,2 млрд», — сказал Уманский.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности «украинского экономического чуда» и призвал страны, в частности Японию, инвестировать в экономику Украины для того, чтобы «получить невероятные выгоды».

По его словам, Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу «уже сейчас» в такие сферы экономики, как энергетика, инфраструктура, автомобилестроение, добыча полезных ископаемых и IT.

При этом сенатор США Линдси Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.